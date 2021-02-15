Жители Лабытнанги могут купить билеты онлайн

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

Для жителей Лабытнанги стал доступен новый сервис услуг - онлайн продажа билетов. Поэтому толпиться в очереди больше не нужно.

Их можно приобрести на массовые катания на коньках в «Авангарде» и на посещение бассейна в «Полярном».

Кроме того, вскоре откроется продажа электронных билетов на разовые посещения тренажерного зала.

Не обошла цифровизация и сферу культуры. С помощью онлайн-сервисов можно купить билет в кино.

Пока онлайн сервис работает в тестовом режиме: купить можно только один билет. Однако программа дорабатывается и скоро станет максимально.