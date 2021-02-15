Погода на Ямале на 15 февраля: сильный ветер

Погода на Ямале на 15 февраля

В понедельник, 15 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -32, ночью -30. Ветер 13-18 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность и снег. Днем -16, ночью -24. Ветер 9-13 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -24, ночью -26. Ветер 8-13 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -28, ночью -22. Ветер 12-16 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -26. Ветер 9-14 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -21, ночью -25. Ветер 9-16 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -31, ночью -29. Ветер 12-17 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -27. Ветер 4-10 м/с.