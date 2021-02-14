Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 февраля 2021 года увеличилось на 54 человека

Пандемия Фото: Виктория Стеблова

В ЯНАО зарегистрировано за сутки 54 человек с новым коронавирусом. 103 человек выздоровели. 286 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 16 пациентов – в тяжелом состоянии, 3 – на ИВЛ. 2 936 проведенных тестов.

По последним данным статистики оперативного штаба на 14 февраля 2021 года в Ямало-Ненецком Автономном Округе, лабораторно подтверждено — 36 465 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 33 883 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса - 392 человек.

Фото: МЧС Ямал

За сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

44 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО:

Новый Уренгой – 1 (за весь период – 6 258);

Ноябрьск – 13 (за весь период – 4 092);

Салехард – 7 (за весь период – 3 352);

Надымский район – 1 (за весь период – 3 277);

Пуровский район – 7 (за весь период – 3 173);

Муравленко – 3 (за весь период – 2 765);

Губкинский – 2 (за весь период – 2 641);

Лабытнанги – 4 (за весь период – 1 862);

Тазовский район – 1 (за весь период – 1 112);

Ямальский район – 5 (за весь период – 845).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Летальный случай: Новый Уренгой, мужчина, 61 год.