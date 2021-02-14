В Новом Уренгое состоялся суд за оскорбление полицейских при исполнении

Полиция

В дежурную часть ОМВД России по городу Новый Уренгой поступило сообщение. В нем говорилось, что в общественном месте неизвестные нарушают порядок. Это произошло 3 сентября 2020 года.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и задержали гражданина, который оказался в выпившем состоянии. Мужчина, который ранее уже был судим, начал оскорблять полицейских в присутствии посторонних лиц. Задержанный использовал в адрес представителей правоохранительных органов нецензурную брань, тем самым унизив честь и достоинство полицейского, как представителя власти.

В пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что в отношении злоумышленника следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд.

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа приговорил подсудимого к исправительным работам сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор был вынесен в феврале 2021 года.