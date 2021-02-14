Губернатор Ямала поздравил свою бабушку с юбилеем

Губернатор Ямала и его бабушка

В эти выходные, глава Ямала Дмитрий Артюхов поделился важным событием из своей жизни. Его бабушке Зинаиде исполнилось 90 лет.

- Бабушка по образованию фельдшер, трудилась медицинским работником в разных организациях: детских садах, поликлиниках, госпитале ветеранов войн. Воспитала двух дочерей и трех внуков, - подчеркнул губернатор.

Глава региона уверен, что нет человека заботливее и добрее, чем бабушка.

Глава Ямала с бабушкой

Жители Ямала подхватили праздничное настроение и незамедлительно стали писать свои пожелания имениннице под постом.

- Крепкого здоровья и долгих лет жизни вашей бабушке! - поздравила девушка.

Также многие подписчики заметили внешние сходства между бабушкой и внуком.