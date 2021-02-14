Погода на Ямале на 14 февраля: местами облачно

Ямал в феврале Фото: Виктория Стеблова

В воскресенье, 14 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -39, ночью -36. Ветер 12-16 м/с.

Ноябрьск: солнечно. Днем -34, ночью -29. Ветер 4-6 м/с.

Надым: солнечно. Днем -40, ночью -38. Ветер 2-3 м/с.

Новый Уренгой: солнечно. Днем -42, ночью -41. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: солнечно. Днем -39, ночью -36. Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: солнечно. Днем -40, ночью -38. Ветер 2-5 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -37, ночью -36. Ветер 2-4 м/с.

Фото: МЧС Ямал

В день Трифона незамужние девушки молились о женихах. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и считалось, что это лучшее время для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье.