Жители Нового Уренгоя не на шутку встревожены бродячими собаками, заполонившими город Фото: Ольга Крыльцова

Жители Нового Уренгоя всерьез обеспокоены бродячими собаками, заполонившими улицы. Об этом они регулярно пишут главе города Андрею Воронову с просьбой принять меры.

-Регулярно получаю от вас сообщения в direct о стаях бродячих собак. Проблема есть. Вопрос стоит остро, но мы ограничены в его решении. Действующий приют переполнен, а новый еще не построен, - написал градоначальник на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Также он сообщил, что побывал с коллегами в центре помощи бездомным животным «Подари мне жизнь», чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

-Сегодня в приюте содержится 209 собак. Вольеры переполнены. При этом количество «четвероногих беспризорников» ежедневно растет. Вместе с общественниками накануне искали выход из ситуации. На время строительства нового центра, выделим дополнительный участок для содержания животных, - рассказал мэр.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Кроме того, не менее остро стоит проблема питания четвероногих. Чтобы прокормить животных, в сутки необходимо около 200 литров похлебки, а это не мало. Решением ситуации также займутся местные власти. Один из вариантов - забирать списанные остатки из столовых детсадов и школ.

Летом начнется строительство нового современного приюта для животных: с боксами, площадками для выгула и ветеринарным пунктом. Он будет рассчитан на 300 собак и 300 кошек. Проект уже разработан. Определен участок общей площадью более 14 тыс. кв.м., расположенный в Западной промзоне. Сейчас готовятся документы для общественных обсуждений.

Также напоминаем, что пожаловаться на бездомных животных горожане могут по номеру ЕДДС (25-00-33) и по телефонам общественников (26-10-69, в рабочее время). По понедельникам и четвергам специалисты работают в Коротчаево и Лимбяяхе.