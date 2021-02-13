Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 февраля 2021 года увеличилось на 55 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 55 человек, с начала периода - 36 411.

Из общего числа болеющих госпитализирован 271 житель, 17 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 391 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 69-летней женщины из Салехарда.

Кроме того, за сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 547 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 38 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 9; Ноябрьске - 6; Новом Уренгое и Приуральском районе - 5.

Далее идут: Тазовский район - 4; Муравленко и Приуральский район - 3; Надымский, Ямальский и Шурышкарский районы - 1.

Всего в регионе было проведено 3 954 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 109 человек, за весь период - 33 780.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 14 861 человек с COVID-19, с начала периода - 4 057 698. Выздоровевших - 18 765, за весь период - 3 577 907. Умерших - 502, с начала периода - 79 696.