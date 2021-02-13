Жителя Муравленко поймали с наркотиками в кармане Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Муравленко задержала 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В ходе досмотра у него обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, оно оказалось наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,61 грамм.

В свое оправдание злоумышленник сообщил, что приобрел данное вещество исключительно для себя, не собираясь его распространять.

-Следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.