Во вторую волну в Салехарде собираются привить более 500 жителей

Фото: администрация Салехарда

В Салехард поступила вторая партия вакцины «Гам-Ковид-ВАК», которой планируют привить более 500 горожан.

Сделать прививку можно в Культурно-деловом центре по ул. Арктическая, 1. Здесь оборудовано четыре кабинета: два для осмотра и два - процедурных. Часы работы: 09:00-16:00. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Перед вакцинацией участники процесса проходят предварительный осмотр врачом, термометрию и сдают анализы. После вакцинирования пациент находится под наблюдением врача в течение получаса.

Предварительно рекомендуется записаться через единую электронную регистратуру ЯНАО или по телефону: 9-93-97, чтобы избежать ожидания в очереди.

Напоминаем, что при обострении хронического заболевания вакцинироваться можно через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях или заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинация проводится после нормализации температуры. Беременным женщинам, кормящим матерям, детям до 18 лет, а также переболевшим коронавирусом вакцинация противопоказана.