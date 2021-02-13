В Ямальском районе построят 16 домов для жителей аварийного фонда

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с главой Ямальского района Андреем Кугаевским, на которой обсуждались итоги прошедшего года и задачи на текущий.

По словам губернатора, приоритетными направлениями работы остаются расселение аварийного фонда, дороги, медицина и социальная поддержка жителей, включая коренное население.

В свою очередь Андрей Кугаевский рассказал о реализации в районе национальных проектов, почти все из них исполнены в полном объеме. Большое внимание уделяется и жилищным вопросам, в частности, расселению аварийного фонда. На территории района планируются возвести 16 домов общей площадью 31 тысяча квадратных метров.

Далее разговор зашел о поддержке коренного населения. Так, в прошлом году объем заготовки мяса оленя вырос на 13 процентов. При этом после увеличения закупочной стоимости мяса первой категории почти в два раза - до 450 рублей - выросла доля сдачи качественного мяса. Сейчас она составляет 81 процент от общего объема заготовки.

В заключение глава Ямальского района рассказал о программе благоустройства. В 2020 году были приведены в порядок три общественные территории райцентра, выбранные жителями села - парк качелей, а также игровая и спортивная площадки в микрорайоне Полярный. Кроме того, благоустроен 91 двор.