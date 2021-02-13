В Тарко-Сале пройдет экоакция по раздельному сбору мусора

Фото: администрация Пуровского района

Жители Тарко-Сале могут стать участниками экоакции по раздельному сбору мусора. Ее запускает первый районныи экологический центр «Хэлаку», созданный специалистом Центра национальных культур Маринои Гориной. Мероприятие стартует сегодня, 13 февраля, в здании «ЦНК» (территория рыбзавода) с 12:00 до 14:00.

Сдать можно пластик, макулатуру и батарейки. Главное правило - пластик должен быть чистый и помытый. Селективно собранные отходы отправят на вторичную переработку, батарейки - на утилизацию.

Отметим, что помимо организации акций по сбору мусора, работа экологического центра дает возможность привить пуровчанам бережное отношение к зеленому миру и найти общий язык с природой. Так, Марина Горина уже провела первое занятие для первоклассников таркосалинскои школы №1, где рассказала ребятам о вреде пластика, о возможности вторичной переработки сырья и об опасности выброшенных батареек.

Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления является важной задачей нацпроекта «Экология».