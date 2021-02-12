В Салехарде открылся детский сад «Олененок», направленный на развитие творческих способностей

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал на открытии нового детского сада «Олененок», расположенного в микрорайоне Восточный.

Это одно из 22 дошкольных учреждений, которые начали строить в округе для выполнения поручения Президента по обеспечению всех детей местами в яслях. Сад примет 240 малышей, из которых 40 - до трех лет.

-Приятно, что каждую неделю мы открываем детский сад. На прошлой неделе был Губкинский, сегодня - Салехард. Это значит, что наша программа по строительству 22 детских садов в очень сжатые сроки выполняется. Хочу поблагодарить всех, кто приближал это открытие: строителей, педагогический коллектив, неравнодушных жителей города, - сказал губернатор.

Педагогическая программа дошкольного учреждения ориентирована на развитие творческих способностей. В саду создана театральная студия и студия народных промыслов, проводятся занятия песочной и арт-терапией. Установлено оборудование для аква-анимации ‹‹Океан возможностей›, интерактивная студия i-Theatre, с помощью которой дети могут создавать мультипликацию на основе собственных историй.

Кроме того, в саду создана специальная группа для детей от двух месяцев до года. В группе установлены специальные кроватки и манежи. Сделана прогулочная веранда, чтобы в сильный мороз малыши могли проводить время на свежем воздухе.

В саду будет работать 61 сотрудник, среди них 20 воспитателей. Заведующую и педагогов подобрали еще на этапе строительства учреждения. Всего в 22 новых детских садах создается 525 рабочих мест для специалистов дошкольного образования.

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