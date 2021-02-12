Ученики национальных ямальских школ начали заниматься по учебникам, написанных на родных языках

Фото: правительство ЯНАО

В национальных школах сельских районов Ямала ученики и педагоги приступили к занятиям по новым учебникам, написанным на родных языках. Они разработаны ямальскими педагогами и учеными совместно с издательством «Просвещение».

Так, школы Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов получили учебники «Литературное чтение» на ненецком и хантыйском языках для 2-4 классов, а для 5 класса - на языке коми (ижемский диалект).

-Чтобы ребята могли изучать родной язык, нужно обеспечить их качественными учебниками, а педагогов - программами и методическими рекомендациями. Новые учебники можно назвать поистине народными. Над ними работали 29 педагогов из семи муниципалитетов автономного округа, - отметила директор регионального института развития образования Татьяна Рогозина.

Как рассказала автор учебников на языке коми Наталья Рочева, она с удовольствием приняла предложение к участию в создании пособия. Также она пояснила, что раньше, когда не было учебников, педагоги сами готовили материал и делились друг с другом наработками.

В региональном институте развития образования, который руководит работой по созданию учебников, пояснили, что по итогам апробации замечания и предложения, поступившие от учителей, будут направлены в филиал издательства «Просвещение» в Санкт-Петербург для внесения поправок.