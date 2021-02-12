На Ямале бывший депутат и экс-главный инженер «Салехардэнерго» получил 8 лет колонии за взятку

На Ямале бывший депутат и экс-главный инженер АО «Салехардэнерго» получил 8 лет колонии за взятку Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли окончательный приговор бывшему главному инженеру АО «Салехардэнерго», обвиняемого в коррупции. Его защита проиграла апелляцию в суде ЯНАО на предыдущее решение салехардского суда.

Теперь мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет и выплатит штраф в размере взятки - 3,8 миллиона рублей.

Напоминаем, что преступление произошло 2019 года. Тогда еще действующий инженер договорился с главой коммерческой организации о капремонте газотурбинного двигателя на 83 миллиона рублей. При этом он предложил взятку взамен на беспрепятственное выполнение и прием заказчиком работ, а также их ускоренной оплаты.

Получив согласие, он утвердил акт о проведении пуско-наладочных работ, испытаний и допуска оборудования к промышленной эксплуатации, акт сдачи-приемки выполненных работ, тем самым ускорив процесс согласования исполнительно-технической документации и передачу документов для производства расчетов с подрядчиком.

После оплаты по договору руководитель организации-подрядчика передал через посредника взятку в размере 3,8 миллиона рублей, которая была обнаружена в доме экс-инженера.

Что касается взяткодателя, то он обратился в правоохранительные органы с явкой о повинной и активно способствовал в раскрытии преступления. В итоге уголовное преследование в отношении него было прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ.

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