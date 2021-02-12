«Готова на 70 процентов»: строительство развязки в Новом Уренгое идет по графику

Фото: дороги и транспорт Ямала

В Новом Уренгое продолжается строительство транспортной развязки в районе ПМК-9. Она протянется над железной дорогой и создаст беспрепятственный проезд грузовых поездов к крупному инфраструктурному проекту Ямала - «Северному широтному ходу», а также позволит разгрузить автомобильный поток на основных улицах города.

Строительство ведется по поручению главы региона Дмитрия Артюхова.

Сейчас на объекте закончены работы по сооружению семи опор путепровода основного хода и 13 эстакад съездов. Смонтированы все металлоконструкции пролетных строений основного путепровода и часть конструкций съездов, что составляет 70 процентов от общего объема работ.

Безостановочно ведутся и дорожные работы: подрядные организации занимаются отсыпкой земляного полотна съездов - 55 процентов от общего объема этих работ уже сделано. Также выполняется переустройство инженерных коммуникаций - линии электропередач, сетей газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения.

Напоминаем, что строительство развязки началось в 2019 году и ведется в соответствии с утвержденным графиком. Окончание работ запланировано на осень 2021 года.