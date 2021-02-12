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Житель Муравленко, укравший три тысячи литров топлива, отправится на исправительные работы

Ранее он уже был судим
Марина Прохорова
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Житель Муравленко, укравший три тысячи литров топлива, отправится на исправительные работы

Житель Муравленко, укравший три тысячи литров топлива, отправится на исправительные работы

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратился мужчина, заявивший о краже дизельного топлива.

В ходе проверки было установлено, что в октябре 2020 года некий человек, находясь на территории базы в вечернее время, свободно украл три тысячи литров дизельного топлива, принадлежащего заявителю.

Через некоторое время преступник был задержан. Им оказался ранее судимый житель города 1992 года рождения.

-В результате противоправных действий злоумышленника заявителю был причинен материальный ущерб на сумму более 118 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ведомства.

Позже на мужчину возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», а 26 февраля муравленковский городской суд приговорил его к обязательным работам сроком на 200 часов.

Криминал