Житель Муравленко, укравший три тысячи литров топлива, отправится на исправительные работы Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратился мужчина, заявивший о краже дизельного топлива.

В ходе проверки было установлено, что в октябре 2020 года некий человек, находясь на территории базы в вечернее время, свободно украл три тысячи литров дизельного топлива, принадлежащего заявителю.

Через некоторое время преступник был задержан. Им оказался ранее судимый житель города 1992 года рождения.

-В результате противоправных действий злоумышленника заявителю был причинен материальный ущерб на сумму более 118 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ведомства.

Позже на мужчину возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», а 26 февраля муравленковский городской суд приговорил его к обязательным работам сроком на 200 часов.