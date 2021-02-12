На Ямал поступило 15 аппаратов для искусственной вентиляции легких

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На Ямал поступило 15 аппаратов искусственной вентиляции легких CARESCAPE R860 GE. Это универсальная техника, с помощью которой будет оказываться помощь больным с заболеваниями легких после операции, в том числе детям. Также она обладает расширенными опциями для новорожденных, разработанными с учетом их физиологических особенностей.

В скором времени оборудование распределят по шести медицинским организациям: больницы Ноябрьска и Муравленко, а также Надымскую, Тазовскую, Красноселькупскую и Тарко-Салинскую райбольницы. Первые пять аппаратов уже поставлены в реанимацию Ноябрьской ЦГБ. Они подключены и готовы к работе.

Приборы обладают расширенными возможностями мониторинга. Они позволяют свободно переключаться между рабочими областями, регулировать расход энергии и выполнять продолжительный анализ до 336 часов или 14 дней, а с помощью пользовательского интерфейса можно управлять данными с использованием графических представлений.

-В искусственной вентиляции легких нуждаются пациенты не только с коронавирусом, процедура часто необходима для реанимации при обострении сердечно-сосудистых заболеваний, травмах и пневмониях. Острой потребности в аппаратах ИВЛ у округа нет, новые аппараты ИВЛ будут распределены по медицинским организациям округа, в том числе планируем дооснастить районные больницы в ямальских поселках, - рассказал директор департамента здравоохранения Сергей Новиков.

В прошлом году в округ поступило 114 аппаратов ИВЛ. Оснащенность составляет 124 процента от норматива Минздрава.