Погода на Ямале на 13 февраля: холодно и безветренно

Погода на Ямале на 13 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 13 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -35, ночью -36. Ветер 1-2 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером - снег. Днем -31, ночью -33. Ветер 3-4 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -34, ночью -37. Ветер 1-2 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -38, ночью -41. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -35, ночью -36. Ветер 1-2 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем -36, ночью -39. Ветер 1-2 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -35, ночью -34. Ветер 0-1 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - снег. Днем -33, ночью -34. Ветер 2-3 м/с.