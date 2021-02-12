В домах ямальцев установят более 300 пожарных извещателей

Фото: правительство ЯНАО

В домах ямальцев планируется установить 323 пожарных извещателя. Речь идет о квартирах, где проживают многодетные малоимущие семьи, одинокие люди с ограниченными возможностями, находящиеся в социально опасном положении и дети-сироты.

Отметим, что всего за три года на Ямале установили 3 331 пожарный извещатель, из которых 689 - с GSM-оповещением.

-Все приборы, в том числе и без GSM-модуля, при появлении дыма издают громкий звуковой сигнал, что помогает обнаружить возгорание на ранней стадии. Пожарные извещатели помогают предотвратить крупные пожары. При возгорании жильцам даже не нужно вызывать пожарных, датчики с GSM-модулем автоматически передают информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу, - сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Максим Тютюнник.

Один из примеров хорошей работы извещателей - пожар, случившийся в конце декабря 2020 года. Тогда в единую дежурно-диспетчерскую службу Муравленко поступил сигнал о возгорании в квартире пятиэтажного дома по улице Губкина, где проживает женщина-инвалид. В итоге спасатели справились с огнем в кратчайшие сроки и предотвратили гибель женщины.