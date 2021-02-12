Врач-педиатр из Надыма спасла пенсионера, которому стало плохо в отделении банка

Фото: оперштаб ЯНАО

Врач-педиатр из Надымской ЦРБ Людмила Смирнова спасла жизнь пожилому мужчине, которому стало плохо в отделении банка. Позже выяснилось, что у него случился сердечный приступ.

По счастливой случайности медик как раз была в том же офисе. Не раздумывая, она бросилась на помощь пенсионеру, проделывая необходимые манипуляции до приезда скорой помощи.

-Эта женщина стала оказывать первую помощь, делать массаж сердца. Мама говорила, что она прикладывала невероятные усилия, была уже вся в поту. Велела не давать ему закрыть рот, кто-то принес вешалку, затем ложку, чтобы он не стиснул зубы, - рассказала дочь пожилого мужчины Ксения Кожухова.

Сейчас пенсионер находится в стационаре больницы в тяжелом состоянии. Однако родные не теряют надежду и благодарят Людмилу Смирнову за спасение своего мужа и отца.

Как отметила сама медик, поступить иначе она просто не могла.

-Как можно было остаться в стороне, когда человеку нужна помощь? Считаю, что выполняла свой профессиональный и гражданский долг, - сообщила женщина.