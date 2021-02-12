«Надел и ушел»: новоуренгоец украл куртку из торгового центра, выдав ее за свою

Новоуренгоец украл куртку из торгового центра, выдав ее за свою Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя поступило заявление от гражданина 1989 года рождения. Он сообщил, что некий мужчина похитил из торгового зала куртку стоимостью 28 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники установили, что злоумышленник, находясь в одном из торговых центров города, увидел манекен, на который была надета куртка. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он быстро снял вещь и, надев ее на себя, покинул торговый центр.

В скором времени преступник был задержан, им оказался местный житель 1968 года рождения, куртку у него изъяли. Сейчас он обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Также в отношении мужчины избирается мера пресечения.

Также напоминаем, что в конце 2020 года произошел еще один похожий случай. Тогда в Новом Уренгое вахтовик украл шубу из гардероба кафе.