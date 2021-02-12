Таркосалинцам рассказали, как сохранить здоровые зубы на долгие годы

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Сале прошла семейная профилактическая акция «Здоровая улыбка», посвященная Международному дню стоматолога.

Зубной врач Юлианна Ощепкова продемонстрировала юным горожанам, как правильно ухаживать за зубками, чтобы они были здоровыми. В свою очередь дети рисовали тематические рисунки и смотрели веселые мультфильмы.

Врач стоматолог-ортопед Курбан Магомедов провел полезную лекцию для взрослых. Он рассказал о видах стоматологических заболеваний и правильном подборе средств гигиены для всей семьи. Особое внимание доктор уделил важности ранней диагностики стоматологических заболеваний и своевременного обращения за профессиональной помощью.

Отметим, что один из ведущих факторов поддержания здоровья зубов - профилактика. Именно этому направлению посвятила свое выступление врач-эндокринолог Наталья Новаковская. Она рассказала об уровню витамина Д в организме и отметила, что его дефицит опасен не только для зубов, но и для общего здоровья человека.

В заключение все участники акции получили ответы на свои вопросы и средства гигиены для полости рта в подарок.