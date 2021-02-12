Фото: Надымская районная больница

В Надымский район поступило 700 доз вакцины от коронавируса, из них 300 отправлены в Пангоды, Лонгъюган и Приозерный, а 250 получит общество «Газпром добыча Надым».

Оставшийся препарат «Гам-КОВИД-Вак» распределили по специально оборудованным медицинским пунктам города.

Напоминаем, что кроме Надымской ЦРБ прививку можно сделать в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, а также в МФЦ. Отметим, что за первые два часа работы было привито почти 70 человек.

Записаться на процедуру можно на портале «Госуслуги», в электронной регистратуре, а также в любом из вышеперечисленных учреждений в порядке живой очереди.

Кроме того, 860 доз поступила в Новый Уренгой, а 960 - в Ноябрьск. Также вакцинация началась в национальных поселках, туда отправили 300 доз препарата.