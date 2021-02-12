В Надыме владелец магазина завысил цены на сливочное масло Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура проверила цены на продукты питания в магазине «Лазурит».

В итоге в торговой точке были выявлены нарушения. Стоимость двух видов сливочного масла была завышена на шесть рублей.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося собственником магазина, административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Сейчас цены на данные продукты приведены в норму.

Напоминаем, что еще одно такое же нарушение выявила прокуратура Салехарда. Владелец магазина «Юбилейный-Гастроном» завысил цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи практически в три раза или на 286 процентов.