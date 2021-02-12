На Ямале отметят лучших мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел

Фото: департамент культуры ЯНАО

На Ямале продолжается прием заявок от претендентов, желающих получить звание «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел» в рамках проекта «Гранты от Губернатора».

Целью присуждения звания является поддержка и развитие творческой индивидуальности и самобытности мастеров, обеспечение преемственности художественных традиций, а также стимулирование творческой активности талантливых умельцев, популяризирующих искусство коренных малочисленных народов Севера.

Обладатели звания получат право на получение социально-творческих заказов на изготовление произведений для фондов окружного Дома ремесел, а также право экспонирования и реализации своих изделий на выставках, ярмарках и аукционах, в том числе и международных.

Заявки принимаются до 15 марта 2021 года и направляются в адрес художественно-экспертного Совета по народным художественным промыслам и ремеслам Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард, ул. Республики, д. 29).

С условиями подачи заявки можно ознакомиться здесь.