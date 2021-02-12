Ямальцы смогут проголосовать за объекты благоустройства своих городов через общероссийский портал

Фото: правительство ЯНАО

Теперь жители Ямала могут голосовать за объекты благоустройства в своих городах через единый общероссийский портал, который запускается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Чтобы сделать голосование максимально достоверным и избежать «накрутки» результатов, на платформе предусмотрена регистрация: через Госуслуги или по номеру телефона. Само голосование по выбору проектов на 2022-й год стартует 26 апреля и продлится до 30 мая.

На Ямале ожидается традиционная активность жителей. Последние годы программа благоустройства в городах также формировалась с помощью северян, голосовавших на портале «Живем на Севере». Таким образом удалось благоустроить 270 общественных территорий и почти 1 500 дворов.

Такой подход уже не раз доказал свою эффективность: Ноябрьск-парк, пешеходная улица Ленина в Салехарде и парк с обогреваемыми качелями в Яр-Сале пользуются большой популярностью у жителей этих муниципалитетов.

В 2020 году на платформе «Живем на севере» было проведено 330 голосований за проекты благоустройства. Кроме того, ямальцы определили задачи на текущий год по возведению или реконструкции 74 общественных территорий. Среди них - спортплощадки, парки, скверы и другие формы организации общественного пространства.