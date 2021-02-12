За прошедший год ноябряне перевели мошенникам более 50 миллионов

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на котором обсуждали борьбу с кибермошенниками.

Так, в 2020 году жители Ноябрьска добровольно перевели на счета аферистов более 50 миллионов рублей, а сотрудники полиции возбудили свыше 500 уголовных дел.

-Самые распространенные виды хищений - звонки от лжесотрудников банка и совершаемые покупки или продажа товаров на сайтах в Интернете. Часто преступники используют социальные сети, при помощи вредоносных программ взламывают личные страницы, просят деньги на «лечение» и «помощь» родным и друзьям, - отмечают правоохранители.

Как рассказал начальник ОМВД РФ по Ноябрьску Максим Краморев, полиция принимает все меры по установлению злоумышленников. Как правило, это лица из разных регионов страны. Сотрудники органов не раз выезжали в другие города, чтобы раскрыть преступления, в большинстве случаев следственные мероприятия были проведены успешно.

Помимо этого, полицейские в 2020 году посетили 40 тысяч квартир, вручив гражданам около 70 тысяч памяток по борьбе с мошенничеством. Ноябрянам старше 60 лет направляли информационные письма об участившихся фактах правонарушений и мерах их пресечений.

Однако, несмотря на активную и планомерную работу, уже в январе 2021 года зафиксировано 38 новых фактов.

Первый заместитель главы администрации города Андрей Власов отметил важность принимаемых мер по борьбе с преступностью, а также рекомендовал ответственным структурам усилить работу по профилактике мошенничеств в трудовых коллективах.