В Новом Уренгое убрали десять коек для больных коронавирусом

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

На Ямале продолжают сокращать коечный фонд для больных коронавирусом. Напоминаем, что несколько дней назад были закрыты два отделения в Лабытнанги и Муравленко, а в Надымской больнице количество коек сократили на десять.

В минувший четверг, 11 февраля, еще десять коек убрали в Новоуренгойской ЦГБ. Из 150 мест в настоящее время занято 121, резерв сохранен на уровне 20 процентов.

-Снижение темпов роста заболеваемости COVID-19, которое мы наблюдаем в последние несколько недель, дает нам возможность сократить количество коек в госпиталях, предназначенных для лечения больных коронавирусом, и планомерно расширять спектр и увеличивать объемы плановой медицинской помощи. Высвобождающийся от работы в ковидных отделениях медицинский персонал приступает к своей профильной деятельности, - рассказал и.о. главного врача Новоуренгойской ЦГБ Алексей Василенков.

Инфекционные госпитали по-прежнему занимают трех- и восьмиэтажный корпуса городской больницы. Сокращение коек в них происходит по мере снижения уровня заболеваемости. Если тенденция сохранится, то 16 февраля будут сокращены еще 20 мест.

При этом все службы Новоуренгойской ЦГБ готовы к внезапному ухудшению эпидситуации: необходимым оборудованием и лекарственными препаратами больница обеспечена в полном объеме. Специалисты, имеющие опыт лечения COVID-19, готовы по первому требованию вернуться к работе в инфекционных госпиталях.