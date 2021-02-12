В Надыме запустили спортивный проект Тренировка с чемпионом

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети ВКонтакте

В Надыме стартовал проект #ТренировкаС#Чемпионом. Первое мероприятие прошло в спортшколе «Арктика», в секции по вольной борьбе.

-Нашим спортсменам есть чем гордиться: они регулярно занимают призовые места на чемпионатах и первенствах не только Надымского района и Ямала, но и Уральского федерального округа, отметил глава города Дмитрий Жаромских.

Также он выразил благодарность тренерам Ялчыну и Майису Мамедовым и Руслану Бакирову за высокий уровень подготовки ребят, за отличную организацию занятий и за внимательное отношение к своим воспитанникам.

Далее в панах - сделать тренировки с чемпионами и их тренерами регулярными. Приглашать на них будут всех, кто желает испытать себя, планирует записаться в секцию или совсем недавно начал ее посещать.