В Лабытнанги стартовал конкурс профессионального мастерства среди педагогов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

В Лабытнанги торжественно открыли конкурс профессионального мастерства среди педагогов. В этом году на победу претендуют сразу 16 талантливых учителей.

-Это опытные мастера своего дела и те, кто только делает первые шаги на педагогическом поприще, - отметила глава города Марина Трескова.

Так, номинацию «Педагогический дебют» представляют победители регионального этапа конкурса «Новый учитель Ямала» и обладатели гранта главы региона: Елена Андреева - учитель математики средней школы № и Владислав Богачев - учитель истории школы № 3.

Сегодня педагоги презентовали свои «визитные карточки», однако впереди еще много испытаний: мастер-классы, публичные лекции, круглые столы и ток-шоу «Профессиональный разговор».

-От всей души желаю конкурсантам успехов! Уверена, конкурс откроет нам новые имена педагогов-новаторов и подарит блестящие педагогические идеи, - рассказала градоначальница.