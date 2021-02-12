Жители Муравленко, затеявшие пьяную драку, отправятся в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

Муравленковский городской суд приговорил двух местных жителей к лишению свободы на пять месяцев. Они признаны виновными в умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью.

Одно из происшествий случилось летом 2020 года. Тогда в в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи. В нем говорилось, что в приемное отделение больницы доставлен мужчина с колото-резаной раной грудной клетки.

-Сотрудники полиции в ходе проведения проверки установили, что во время распития алкогольных напитков у потерпевшего возник конфликт со знакомым, в ходе которого ранее судимый 24-летний мужчина, используя кухонный нож, умышленно нанес несколько ударов потерпевшему в область предплечья и грудной клетки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Второй инцидент произошел в конце сентября 2020 года при аналогичных обстоятельствах. Подвыпивший мужчина ударил другого кулаком челюсть, из-за чего последний получил перелом.