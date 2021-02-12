Погода на Ямале на 12 февраля: грядет похолодание

Погода на Ямале на 12 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В пятницу, 12 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -32, ночью -34. Ветер 1-3 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -32, ночью -33. Ветер 3-5 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -35, ночью -32. Ветер 1-2 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -38, ночью -40. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -35, ночью -36. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -36, ночью -38. Ветер 2-3 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -29, ночью -30. Ветер 1-4 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -33, ночью -34. Ветер 4-5 м/с.