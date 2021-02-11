В Новом Уренгое появится автобусный маршрут, работающий в режиме экспресс-такси

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов посетил вместе с командой одно из старейших городских предприятий - МУПАТ.

-Ставим перед собой задачу - привлечь дополнительные источники финансирования. Деньги, полученные от коммерческой деятельности, направим на дальнейшее развитие предприятия и повышение оплаты труда сотрудников. В приоритете два ключевых направления: штрафстоянка и развитие дополнительных маршрутов, - рассказал градоначальник.

Также, по его словам, из-за стремительного развития города необходимы новые маршруты. Действующая транспортная схема устарела и требует корректировки.

Ее пересмотром займутся профильные институты. Специалисты рассчитают транспортные потоки и учтут все нюансы, вплоть до определения марок и класса автобусов. Согласно планам, новая схема движения общественного транспорта с учетом перспектив жилищного строительства будет готова уже осенью.

Кроме того, в городе вводится новая услуга - экспресс-такси. Автобус будет делать пять остановок, что сократит время в пути. Первый экспериментальный маршрут запустят в направлении «ЖД вокзал - Аэропорт» на три месяца.

Еще одно направление - оборудование штрафстоянки для нарушителей парковки. После всех работ здесь можно будет оставить машину на время отпуска. Общая площадь территории - около 4 тыс. кв.м. - вмещает свыше 60 машин. Площадка оборудована камерами видеонаблюдения, освещена, есть пост охраны. Летом ее заасфальтируют.

-Также посмотрели строящийся бокс для газомоторного топлива. Работы приостановлены. Подрядчик ссылается на эпидобстановку и отсутствие комплектующих деталей. Сроки вышли. Будем расторгать контракт. Искать новых подрядчиков. Сегодня автопарк МУПАТ насчитывает 12 автобусов на газомоторном топливе. Обновление автопарка продолжится, - подвел итог Андрей Воронов.