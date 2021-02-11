«Забили 45 свай»: в Салехарде строят новый мост через реку Шайтанка

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде активными темпами идет строительство моста на участке дороги по ул. Объездная от ул. Губкина до проспекта Молодежи.

Подрядная организация уже провела демонтаж существующего строения. Сейчас ведутся работы по бурению лидерных скважин и погружению забивных железобетонных свай, а также разборка существующего дорожного основания. На данный момент забито 45 свай, всего их должно быть порядка 180.

Как рассказал инженер отдела технического надзора МКУ «Управление капитального строительства» города Артем Ивашкевич, далее предстоит сделать монтаж шпунтового ограждения и устройство монолитных железобетонных опор, а также их облицовку гранитом.

Следующий этап работы - сборка и монтаж пролетных конструкций моста и устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Напоминаем, что реконструкция ул. Объездная на участке от проспекта Молодежи до перекрестка ул. Матросова и ул. Губкина предусматривается расширение полос движения с двух до четырех, включая переустройство автодорожного моста через реку Шайтанка.

Планируемый срок завершения работ - 4 квартал 2021 года.