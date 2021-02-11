На Ямале жителей национальных поселков прививают от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается прививочная кампания против коронавируса. Сейчас препарат «Гам-КОВИД-Вак», пришедший в регион в количестве пять тысяч доз, отправляется небольшими партиями в национальные поселки, где живет оседлое население.

Так, в Салемальскую врачебную амбулаторию поступило 45 доз вакцины, в Панаевск - 40 доз, в районный центр Яр-Сале - 55. В селе Горки Шурышкарского района получили 70 доз. В Самбург Пуровского района доставлено 40 доз, в Лимбяяху - 50.

Отметим, что правила транспортировки вакцины неукоснительно соблюдаются - медикаменты везут в специальных морозильных камерах и хранят в замороженном виде вплоть до прихода пациента.

-На сегодня мы видим большой интерес ямальцев к вакцинации. Стараемся дать возможность жителям всех, в том числе отдаленных территорий округа, сделать прививку. Вакцина быстро расходится, но мы рассчитываем со временем охватить максимальное число желающих. Поставки препарата регулирует Минздрав, в скором времени ждем еще одну большую партию, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Также прививочная кампания идет и в крупных населенных пунктах. На сегодняшний день вакциной «Гам-Ковид-Вак» привились 12 495 человек. В округе организовано 70 прививочных пунктов с удобной навигацией, отдельным входом, а также возможностью комфортно подождать приема и отдохнуть после процедуры.

Общую информация о вакцине, прививочном процессе и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на сайте ямалпривит.рф.