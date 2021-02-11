Жители Тарко-Сале могут сшить экосумку для похода за продуктами

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале стартовал экологический проект «Земля без пакетов». Во время похода в магазин горожанам предлагается взять с собой тканевую экосумку, что позволит снизить количество отходов из пластика.

Изготовить ее может любой желающий на мастер-классах, организованных на базе Районного молодежного центра Апельсин.

Занятия проводят два раза в месяц для групп из 4 - 6 человек. Участникам предоставляют швейные машинки, выкройки и необходимые материалы, а шьют экотару посетители сами. Для нее используют плащевую ткань, которая обладает хорошей прочностью и имеет свойство растягиваться. Стоит отметить, что первые участники проекта уже сшили себе благородную замену полиэтилену.

Автором «Земли без пакетов» является сотрудник Районного молодежного центра Фаадия Никольченко. Ее экоидея была поддержана в рамках конкурса добровольческих инициатив, где заняла второе место в номинации «Вокруг меня». На грантовые средства в размере порядка 80 тысяч рублей будут приобретены новая швейная машинка, ткани и другие расходные материалы. В дальнейшем, помимо сумок, на мастер-классах планируется шить и сетки-фруктовницы.

Чтобы производство экологичных тар не останавливалось, всем пришедшим предлагают изготовить сразу по два изделия: одно - для себя, второе - на продажу. Выручка позволит приобретать новые материалы для проведения следующих занятий.

Записаться на мастер-класс и узнать подробную информацию можно по телефону 8(929) 255-86-74.