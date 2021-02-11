Педагог из Муравленко участвует в финале конкурса «Воспитатель года России - 2020»

Фото: департамент образования ЯНАО

Учитель-логопед из муравленковской прогимназии «Эврика» Елена Васильева участвует в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2020».

Отметим, что по традиции финал проходит на родине абсолютного победителя предыдущего года. В 2019 году таковым стал Евгений Пепеляев. Он работает воспитателем детского сада «Школа рыцарей и принцесс» в Перми.

Профессиональное состязание продлится до 15 февраля. В течение ближайших дней представители 80 регионов страны продемонстрируют педагогическое мастерство конкурсному жюри.

Первый очный тур финала включает два испытания: «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Во втором очном туре конкурсантов ждут еще два испытания – «Мастер-класс» и «Ток-шоу».

Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса мероприятия очного этапа пришлось перенести с ноября 2020 года на 2021 год.

Подведение итогов конкурса, награждение победителя и лауреатов состоится 14 февраля.