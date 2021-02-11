Жители Ноябрьска смогут познакомиться с «Поэзией акварели»

Фото: департамент культуры ЯНАО

В Музейном ресурсном центре Ноябрьска готовятся к открытию выставки «Поэзия акварели» из фондов музея и частных собраний художников-акварелистов.

Она знакомит с историей, многообразием и уникальными особенностями техники акварели, а также с самими произведениями художников, выполненных с применением специальных материалов и инструментов.

Кроме того, выставочный проект дает посетителям возможность погрузиться в мир, наполненный светом и воздухом. Натюрморты, пейзажи, городские виды, портреты и цветочные композиции показывают разные грани искусства акварели в одном пространстве.

Отметим, что выставка дополнена фотозоной и интерактивной творческой мастерской «Акварельные фантазии», где будут проводиться мастер-классы и тематические занятия.

Посетить выставку можно с 13 февраля до 10 марта в Музейном ресурсном центре по адресу: ул. Советская, 82. Вход свободный.