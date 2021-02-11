Ямальцам, выпекающим хлеб на факториях, компенсируют часть затрат

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На Ямале введен новый вид государственной поддержки производителей хлеба. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб на факториях, могут рассчитывать на компенсацию части своих затрат, в том числе на коммунальные платежи, покупку муки с учетом транспортных расходов по ее доставке, а также на оплату труда пекарей.

Соответствующие изменения были внесены в окружной закон по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Финансирование предусмотрено в окружном бюджете в рамках госпрограммы «Развитие АПК».

-На факториях производство хлеба имеет важнейшее социальное значение - обеспечение продуктом первой необходимости тундрового кочующего населения. При этом производство требует не меньших затрат, чем в населенных пунктах. Понимая важность данного направления, мы проработали вопрос по внесению изменений в региональный закон, чтобы включить в него поддержку выпечки хлеба на факториях, - рассказал заместитель директора департамента АПК Александр Земских.

Главное условие для получения господдержки - реализация хлеба населению по цене не выше рекомендованной средней стоимости по округу.

За получением субсидий уже обратились производители хлеба с 11 факторий.