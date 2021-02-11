В Новый Уренгой поступило 860 доз вакцины от коронавируса

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новый Уренгой поступила очередная крупная партия вакцины от коронавируса - 860 доз препарата «Гам-Ковид-Вак». Его доставили в город минувшей ночью. Из них 700 доз предназначены для жителей газовой столицы и 160 - для тех, кто проживает в отдаленных районах Коротчаево и Лимбяяха.

Сейчас вакцинация проводится в поликлинике №2, в ГДК «Октябрь» и ДС «Звездный», в ближайшую субботу пункты вакцинации откроются в Коротчаево и Лимбяяхи.

В первую очередь прививают тех, кто был записан в листы ожидания до 10 февраля, и тех, кто входит в группу риска. Напоминаем, что это люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

Все, кто записался на вакцинацию после 10 февраля, получат прививку уже при поступлении новой партии препарата. Об этом врачи Новоуренгойской ЦГБ сообщат заранее в официальных аккаунтах медучреждения.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам колл-центра: 122, 8(3494)939-600, 8(3494)939-601, 8(3494)939-602, 8(3494)939-603.