На Ямале значительно сократилась очередь на получение жилищной выплаты

Фото: правительство ЯНАО

В муниципалитетах Ямала начали вручать сертификаты на получение жилищной выплаты по окружной и федеральной программам «Молодая семья».

Свидетельства уже получили жители Салехарда, Лабытнанги, Муравленко, Надымского, Красноселькупского, Приуральского и Ямальского районов. Выдача будет проходить поэтапно до 1 апреля этого года.

Напоминаем, что год назад губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе сообщил: необходимо, чтобы молодой семье не приходилось ждать поддержки годами. Проблема стояла остро - ожидание порой достигало пяти лет, а многие семьи выбывали из программы по причине достижения 36 лет.

В итоге для для выбывших ямальцев была разработана дополнительная мера поддержки. Также было увеличено финансирование окружной программы.

Так, в Муравленко, Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди молодых семей уже сейчас составляет менее одного года, а в крупных городах - не превышает полутора лет с момента включения в окружную очередь.

За 2020 год поддержку по окружной программе получила 731 семья, по федеральной - 117. Кроме того, ликвидирована очередь выбывших ранее из окружной программы по достижению предельного возраста. В этой категории помощь оказана 146 семьям.

План на 2021 год предусматривает поддержку 665 семей по региональной программе. Также в конце прошлого года было принято более 40 заявлений от участников, достигших 36 лет. Работа с такими семьями будет продолжена.