В Лабытнанги директор предприятия получила огромный штраф за невыплату налогов Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги вынесли приговор в отношении руководителя коммерческой организации. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что генеральный директор ООО «Автоир», зная об имеющейся задолженности по налогам на сумму более 11 миллионов рублей, намеренно скрыла деньги, чтобы не отдавать долг.

Однако сотрудники управление экономической безопасности и противодействия коррупции вывели злоумышленницу на чистую воду. Вскоре дело дошло до суда.

В итоге женщину признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

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