Фото: администрация Ямальского района

В Салемале началась вакцинация от коронавируса. Прежде чем сделать прививку, врачи проводят осмотр пациентов, измеряют уровень кислорода в крови, давление и температуру тела, слушают дыхание, рассказывают о возможных реакциях организма и дают рекомендации. После прививки пациент остается под наблюдением врачей в течение 30 минут.

Записаться на вакцинацию можно централизованно по номеру: 3-02-80 или по телефону амбулатории: 2-38-05.

Также от коронавируса привились жители Пельвожа - отдаленного района Салехарда. В дополнении северянам помогли зарегистрироваться на портале Госуслуг. Это необходимо для того, чтобы вести дневник самочувствия.

Напоминаем, что на Ямале стартовала вторая волна вакцинации против коронавируса. В минувший понедельник, 8 февраля, в регион прибыло пять тысяч доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак».