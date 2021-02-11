Ноябряне решают, как будет выглядеть прибрежная зона возле озера Ханто

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска могут решить, как будет выглядеть прибрежная зона возле озера Ханто - одного из самых популярных мест отдыха.

Сбор предложений стартовал на портале «Живем на Севере». До 10 марта горожане могут разместить свои идеи по организации досуга возле водоема. В дальнейшем из запросов жителей сформируют предложения по благоустройству.

Ранее здесь уже были оформлены мангальные зоны для организации безопасного семейного отдыха.

Также напоминаем, что на портал идет сбор предложений по поводу места, где установят символ добровольчества «Сердце Севера». Разместить свою идею можно до 8 февраля, а проголосовать за понравившийся вариант - с 9 по 22 февраля.