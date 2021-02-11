В Надыме разыскивают мошенников, подделавших подписи жильцов для переноса капремонта Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме возбудили три уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Оказалось, что кто-то подделал подписи жильцов в бюллетенях о переносе капитального ремонта инженерных сетей на 2021 год, хотя изначально его должны были провести еще в 2020-ом. Речь идеот о домах № 20 и 20/1 по Ленинградскому проспекту и № 1 по ул. Геологоразведчиков.

-Вместе с тем в ходе надзорных мероприятий установлено, что часть граждан фактически в голосовании не участвовала, бюллетени не заполняла, соответствующее решение не принимала. При этом мнение других граждан, проголосовавших против переноса срока капитального ремонта, в протоколе не было учтено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На данный момент расследованием занимаются следственные органы. Виновные лица понесут заслуженное наказание.