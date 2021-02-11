В микрорайонах Нового Уренгоя началось строительство двух школ

Фото: личная страница Андрея Воронова в Instagram

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов встретился с директорами школ в городской гимназии, чтобы поговорить о реновации образовательных учреждений.

-Сегодня большинство городских школ нуждается в ремонте, причем как снаружи, так и внутри. Учебные классы, спортивные залы и столовые должны соответствовать духу времени. Особенно это касается школ советского образца. Там необходимо полностью пересматривать пространственные решения, думать над «начинкой» помещений. Многие директора уже включились в эту работу, - рассказал градоначальник.

Отметим, что поддержка образовательных учреждений - одна из ключевых задач, которую ставит губернатор Дмитрий Артюхов. Среди приоритетов: строительство и реновация школ, техническое оснащение, а также поддержка талантливых учеников, педагогов и студентов из числа КМНС, .

В ближайшие годы в округе построят 24 новые школы, две из них уже возводятся в Новом Уренгое - в мкр. Тундровый (сдача - 2023 г) и в мкр. Славянский (сдача – 2022 г). Оба учреждения рассчитаны на 1 200 мест.