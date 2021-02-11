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В Губкинском появилось отделение адаптивной физкультуры - первое и единственное на Ямале.

-В городе ничего подобного раньше не было, а потребность - большая: у нас более 600 жителей с инвалидностью, из них 117 - дети. Вышли с идеей создания отделения к губернатору Дмитрию Артюхову. Получили однозначную поддержку - буквально за несколько месяцев проект реализовали в спортшколе «Арктика», - рассказал глава города Андрей Гаранин.

Теперь дети и взрослые, имеющие ограничения по здоровью, могут бесплатно заниматься спортом под руководством квалифицированных инструкторов. Отметим, что для этих целей было закуплено самое современное и эффективное оборудование.

Занятия проводятся по нескольким направлениям: адаптивный спорт, физическая реабилитация и оздоровительно-коррекционная работа. Все они направлены на поддержание и восстановление здоровья жителей.

-Губкинский развивается, чтобы развиваться и реализовать себя мог каждый житель нашего любимого города, - подчеркнул градоначальник.