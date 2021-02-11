Ямальцы стали героями фотопроекта «Книги моей жизни»

Жители Ямала стали героями фотопроекта «Книги моей жизни», подготовленная Национальной библиотекой региона. Идея экспозиции в том, чтобы популяризировать чтение и конкретные книги с помощью рекомендаций знаменитых людей. Для проекта были сделаны фотографии 20 молодых и успешных ямальцев с книгами, которые повлияли на их личностное становление и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности. Например, иллюстратор и автор графических романов Юлия Никитина отметила влияние на свою судьбу произведения Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец», а известный ямальский борец вольного и греко-римского стилей Никита Ребро выбрал для проекта книги «Воспоминания» Ивана Поддубного и «На ковре жизни» Дмитрия Миндиашвили. Посмотреть фотоработы можно в представительстве ЯНАО в Тюменской области. Отметим, что выставка не только несет важную миссию популяризации чтения среди молодежи, но и мотивирует молодых ямальцев к развитию себя и своего дела на территории округа.