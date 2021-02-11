Погода на Ямале на 11 февраля: холодно и ветрено

Погода на Ямале на 11 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 11 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем -29, ночью -32. Ветер 5-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -29, ночью -30. Ветер 6-8 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -27, ночью -29. Ветер 8-11 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - снег. Днем -31, ночью -37. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -27, ночью -31. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -29, ночью -33. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем -28, ночью -30. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и небольшой снег. Днем -30, ночью -29. Ветер 7-10 м/с.